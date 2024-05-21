Эрдоган: Турция прилагает усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией

Наши азербайджанские братья неоднократно демонстрировали, что являются сторонниками мира, и мы ждем такого же отношения от руководства Армении.
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"Мы приветствуем соглашение о возвращении Азербайджану четырех находившихся под оккупацией сел. Турция приложит все усилия для достижения прочного мира", - отметил Эрдоган.
Турецкий лидер высоко оценил уровень отношений с Азербайджаном и привел в качестве примера проект строительства квартала "Азербайджан" в пострадавшем от землетрясения турецком городе Кахраманмараш.
"Дома, строящиеся в Кахраманмараше, являются очередным символом нерушимых братских уз между нашими странами", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.