О нас

Эрдоган: Турция прилагает усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией

Эрдоган: Турция прилагает усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией Наши азербайджанские братья неоднократно демонстрировали, что являются сторонниками мира, и мы ждем такого же отношения от руководства Армении.
Внешняя политика
21 мая 2024 г. 00:02
Эрдоган: Турция прилагает усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией

Наши азербайджанские братья неоднократно демонстрировали, что являются сторонниками мира, и мы ждем такого же отношения от руководства Армении.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания Кабинета министров.

"Мы приветствуем соглашение о возвращении Азербайджану четырех находившихся под оккупацией сел. Турция приложит все усилия для достижения прочного мира", - отметил Эрдоган.

Турецкий лидер высоко оценил уровень отношений с Азербайджаном и привел в качестве примера проект строительства квартала "Азербайджан" в пострадавшем от землетрясения турецком городе Кахраманмараш.

"Дома, строящиеся в Кахраманмараше, являются очередным символом нерушимых братских уз между нашими странами", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə Azərbaycanla Ermənistan arasında davamlı sülhə nail olmaq üçün hər cür səy göstərir

Другие новости из категории

В посольстве Ирана в Баку будет открыта траурная книга в связи с гибелью президента Раиси
В посольстве Ирана в Баку будет открыта траурная книга в связи с гибелью президента Раиси
20 мая 2024 г. 21:49
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
20 мая 2024 г. 20:47
Азербайджан и Грузия провели межмидовские политические консультации в Баку
ФотоАзербайджан и Грузия провели межмидовские политические консультации в Баку
20 мая 2024 г. 19:57
Назначен новый посол Италии в Азербайджане
Назначен новый посол Италии в Азербайджане
20 мая 2024 г. 17:26
Президент Ильхам Алиев: В регионе возникли исторические возможности для достижения мира
Президент Ильхам Алиев: В регионе возникли исторические возможности для достижения мира
20 мая 2024 г. 16:08
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с председателем Сейма Латвии
ФотоПрезидент Азербайджана принял делегацию во главе с председателем Сейма Латвии
20 мая 2024 г. 16:00
Институты гражданского общества Тихого океана выступили с заявлением в поддержку Новой Каледонии
Институты гражданского общества Тихого океана выступили с заявлением в поддержку Новой Каледонии
20 мая 2024 г. 15:41
Президент Латвии примет участие в COP29
Президент Латвии примет участие в COP29
20 мая 2024 г. 15:31
ЦАМО и Университет Ибн Халдуна подписали Меморандум о взаимопонимании
ФотоЦАМО и Университет Ибн Халдуна подписали Меморандум о взаимопонимании
20 мая 2024 г. 15:20
МИД: Азербайджан не признает независимость Тайваня и поддерживает политику одного Китая”
МИД: Азербайджан не признает независимость Тайваня и поддерживает "политику одного Китая”
20 мая 2024 г. 14:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi