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Институты гражданского общества Тихого океана выступили с заявлением в поддержку Новой Каледонии

Институты гражданского общества Тихого океана выступили с заявлением в поддержку Новой Каледонии
Внешняя политика
20 мая 2024 г. 15:41
Институты гражданского общества Тихого океана выступили с заявлением в поддержку Новой Каледонии

Порядка 30 организаций, действующих в регионе Тихого океана, распространили совместное заявление, в котором выразили протест против зверств, совершенных французским правительством в отношении мирных жителей Новой Каледонии.

Как сообщает Report, в документе отмечается неспособность управления Францией процессом деколонизации и требуется вмешательство ООН и лидеров стран бассейна Тихого океана.

Подчеркивается, что причиной беспорядков стала попытка французского правительства силовым путем изменить избирательный закон в Новой Каледонии.

"В последние месяцы канакские лидеры неоднократно призывали отозвать предложенную конституционную поправку к местному избирательному законодательству, которая угрожает праву коренных народов на самоопределение и ставит под угрозу продолжающийся мирный диалог о будущем статусе территории", - говорится в заявлении.

Обвинив правительство Макрона в колониализме, авторы документа подчеркнули, что эти изменения, предложенные Францией в одностороннем порядке, превратят канакский народ в меньшинство на своей собственной земле и могут преградить ему путь к свободе: "Очевидно, что французское правительство при Макроне не способно справиться с процессом деколонизации. ООН должна вмешаться, чтобы восстановить более справедливый и мирный переход".

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Версия на английском языке Pacific civil society institutions issue statement in support of New Caledonia
Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Sakit Okeanın vətəndaş cəmiyyəti institutları Yeni Kaledoniyaya dəstək bəyanatı yayıblar

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