Президент Ильхам Алиев: В регионе возникли исторические возможности для достижения мира

После обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в регионе возникли исторические возможности для достижения мира.

После обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в регионе возникли исторические возможности для достижения мира.

Как сообщает Report, об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев принимая делегацию во главе с председателем Сейма Латвии Дайгой Миериней.

Президент коснулся деятельности сопредседателей Минской группы, и сказал, что она не добилась никаких результатов, в то время как оккупация наших территорий продолжалась.

Глава государства отметил, что в настоящее время имеются очень хорошие и благоприятные возможности для продвижения мирной повестки. Он подчеркнул, что в рамках двустороннего процесса достигнуты позитивные договоренности и в вопросе делимитации и демаркации границы.