О нас

Президент Ильхам Алиев: В регионе возникли исторические возможности для достижения мира

Президент Ильхам Алиев: В регионе возникли исторические возможности для достижения мира После обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в регионе возникли исторические возможности для достижения мира.
Внешняя политика
20 мая 2024 г. 16:08
Президент Ильхам Алиев: В регионе возникли исторические возможности для достижения мира

После обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в регионе возникли исторические возможности для достижения мира.

Как сообщает Report, об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев принимая делегацию во главе с председателем Сейма Латвии Дайгой Миериней.

Президент коснулся деятельности сопредседателей Минской группы, и сказал, что она не добилась никаких результатов, в то время как оккупация наших территорий продолжалась.

Глава государства отметил, что в настоящее время имеются очень хорошие и благоприятные возможности для продвижения мирной повестки. Он подчеркнул, что в рамках двустороннего процесса достигнуты позитивные договоренности и в вопросе делимитации и демаркации границы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Regionda sülh üçün tarixi imkanlar yaranıb

Другие новости из категории

Президент Азербайджана принял делегацию во главе с председателем Сейма Латвии
ФотоПрезидент Азербайджана принял делегацию во главе с председателем Сейма Латвии
20 мая 2024 г. 16:00
Институты гражданского общества Тихого океана выступили с заявлением в поддержку Новой Каледонии
Институты гражданского общества Тихого океана выступили с заявлением в поддержку Новой Каледонии
20 мая 2024 г. 15:41
Президент Латвии примет участие в COP29
Президент Латвии примет участие в COP29
20 мая 2024 г. 15:31
ЦАМО и Университет Ибн Халдуна подписали Меморандум о взаимопонимании
ФотоЦАМО и Университет Ибн Халдуна подписали Меморандум о взаимопонимании
20 мая 2024 г. 15:20
МИД: Азербайджан не признает независимость Тайваня и поддерживает политику одного Китая”
МИД: Азербайджан не признает независимость Тайваня и поддерживает "политику одного Китая”
20 мая 2024 г. 14:57
Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана
Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана
20 мая 2024 г. 13:54
Спикер парламента: Латвия заинтересована в установлении мира между Баку и Ереваном
Спикер парламента: Латвия заинтересована в установлении мира между Баку и Ереваном
20 мая 2024 г. 13:54
Миериня: Латвия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана
Миериня: Латвия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана
20 мая 2024 г. 13:53
Дайга Миериня: Латвия приветствует избрание Азербайджана хозяином COP29
Дайга Миериня: Латвия приветствует избрание Азербайджана хозяином COP29
20 мая 2024 г. 13:51
Спикер парламента: Латвия готова содействовать восстановлению освобожденных территорий Азербайджана
Спикер парламента: Латвия готова содействовать восстановлению освобожденных территорий Азербайджана
20 мая 2024 г. 13:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi