Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации

Франция, некоторые другие страны Европейского союза и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации.

Об этом в Report заявил председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай.

Он сказал, что сегодня Турция также страдает из-за двойных стандартов.

"Мы видим, что успешная политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана имеет огромное значение. Конечно, это беспокоит многих. Франция, некоторые другие страны Европейского союза и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации. Однако в этом вопросе нет ничего тревожного. Напротив, нужно радоваться. Армении необходимо направить энергию на экономическое развитие. Ведь в конфликте никто не выигрывает", - сказал Ф.Октай.