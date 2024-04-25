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Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации

Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Внешняя политика
25 апреля 2024 г. 16:04
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации

Франция, некоторые другие страны Европейского союза и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации.

Об этом в Report заявил председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай.

Он сказал, что сегодня Турция также страдает из-за двойных стандартов.

"Мы видим, что успешная политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана имеет огромное значение. Конечно, это беспокоит многих. Франция, некоторые другие страны Европейского союза и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации. Однако в этом вопросе нет ничего тревожного. Напротив, нужно радоваться. Армении необходимо направить энергию на экономическое развитие. Ведь в конфликте никто не выигрывает", - сказал Ф.Октай.

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Версия на английском языке Fuat Oktay: France, US are worried about liberation of Karabakh
Версия на азербайджанском языке TBMM-in komitə sədri: Fransa və ABŞ Qarabağın işğaldan azad olunmasından narahatdır

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