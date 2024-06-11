В Азербайджане запрещаются родственные браки

В Азербайджане запретят браки между кровными родственниками.

В Азербайджане запретят браки между кровными родственниками.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в Семейный кодекс.

Согласно поправкам, количество препятствующих заключению брака обстоятельств будет увеличено.

Согласно документу, запрещаются браки между детьми братьев и (или) сестер, имеющими общего биологического дедушку и (или) бабушку, двоюродными братьями и сестрами, имеющими биологическое родство.

В проекте также выдвинуты предложения относительно расширения круга субъектов, между которыми не допускается заключение брака.