Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29

Со 2 июля этого года будут запущены прямые авиарейсы по маршруту Баку-Рига-Баку.

Со 2 июля этого года будут запущены прямые авиарейсы по маршруту Баку-Рига-Баку.

Об этом Report сообщил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.

По его словам, авиарейсы будет выполнять латвийская авиакомпания АirBaltic.

Хотя эти полеты являются сезонными, в этом году они продлятся до конца ноября в связи с предстоящей в Баку 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).

"Думаю, что это будет очень удобно для людей, запланировавших поездку сюда в ноябре”, - сказал Скуя.

Отметим, что авиарейсы по маршруту Баку-Рига-Баку будут организованы по средам, пятницам и воскресеньям. Первый рейс из Баку вылетает в 06:00.