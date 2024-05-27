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Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29

Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29 Со 2 июля этого года будут запущены прямые авиарейсы по маршруту Баку-Рига-Баку.
Инфраструктура
27 мая 2024 г. 13:29
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29

Со 2 июля этого года будут запущены прямые авиарейсы по маршруту Баку-Рига-Баку.

Об этом Report сообщил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.

По его словам, авиарейсы будет выполнять латвийская авиакомпания АirBaltic.

Хотя эти полеты являются сезонными, в этом году они продлятся до конца ноября в связи с предстоящей в Баку 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).

"Думаю, что это будет очень удобно для людей, запланировавших поездку сюда в ноябре”, - сказал Скуя.

Отметим, что авиарейсы по маршруту Баку-Рига-Баку будут организованы по средам, пятницам и воскресеньям. Первый рейс из Баку вылетает в 06:00.

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Версия на английском языке Launch date for direct Baku-Riga flights announced
Версия на азербайджанском языке Bakı və Riqa arasında birbaşa aviareyslər COP29-a görə noyabrın sonunadək davam edəcək

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