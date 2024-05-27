Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29

Со 2 июля этого года будут запущены прямые авиарейсы по маршруту Баку-Рига-Баку.
Об этом Report сообщил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.
По его словам, авиарейсы будет выполнять латвийская авиакомпания АirBaltic.
Хотя эти полеты являются сезонными, в этом году они продлятся до конца ноября в связи с предстоящей в Баку 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).
"Думаю, что это будет очень удобно для людей, запланировавших поездку сюда в ноябре”, - сказал Скуя.
Отметим, что авиарейсы по маршруту Баку-Рига-Баку будут организованы по средам, пятницам и воскресеньям. Первый рейс из Баку вылетает в 06:00.