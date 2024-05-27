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Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов

Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов Эффективная борьба с Загрязнением окружающей среды требует многостороннего подхода.
COP29
27 мая 2024 г. 12:45
Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов

Эффективная борьба с загрязнением окружающей среды требует многостороннего подхода.

Об этом Report заявил научный сотрудник Атлантического совета Али Факих.

По его мнению, это включает в себя совершенствование систем управления отходами, поощрение вторичной переработки и введение строгих правил, запрещающих вредные для окружающей среды методы утилизации отходов, а также просветительскую деятельность среди населения о последствиях загрязнения окружающей среды.

"Чтобы стимулировать развивающиеся страны к внедрению "зеленой" энергетики, жизненно необходимы международное сотрудничество, финансовая поддержка, привлечение заинтересованных сторон и научные исследования", - сказал он.

Факих предлагает развитым странам делиться технологиями и знаниями, а финансовым институтам предоставлять кредиты и гранты на реализацию "зеленых" проектов.

"Нужно также включать вопросы устойчивого развития в государственные планы, чтобы избежать ловушек индустриализации, которые наблюдались в прошлом", - подчеркнул он.

Подводя итог, ученый отметил о необходимости создания механизмов, стимулирующих страны сокращать выбросы и вносить вклад в глобальные усилия по смягчению последствий изменения климата, а не только налагать финансовые санкции.

"Это может включать поддержку перехода на возобновляемые источники энергии, стимулирование технологических инноваций и поощрение практики устойчивого развития", - подытожил он.

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Версия на английском языке Ali Faqeeh: Necessary to create mechanisms to stimulate greenhouse gases reduction
Версия на азербайджанском языке Əli Fakih: İstixana qazlarının azaldılmasını stimullaşdırmaq üçün mexanizmlər yaratmaq lazımdır

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