Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден "Чингиз Айтматов" президенту Азербайджана

Сын известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова, художник Эльдар Айтматов заявил, что для него было большой честью вручить орден "Чингиз Айтматов" президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Сын известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова, художник Эльдар Айтматов заявил, что для него было большой честью вручить орден "Чингиз Айтматов" президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В беседе с корреспондентом Report в Бишкеке Айтматов отметил, что президент Азербайджана уделяет большое внимание наследию кыргызского писателя.

По его словам, Ильхам Алиев прилагает усилия для развития не только азербайджанской и тюркской культуры, но и мировой в целом.

Айтматов отметил, что Ильхам Алиев является первым кавалером ордена "Чингиза Айтматова". "Это очень символично. Вручить орден Ильхаму Алиеву также большая честь и праздник для нас", - сказал он.

Он напомнил, что когда был учрежден орден дружбы Азербайджана и Кыргызстана, общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев вручил его Чингизу Айтматову.