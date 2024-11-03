Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 4 ноября временами ожидаются осадки.

В Баку и на Абшеронском полуострове 4 ноября ожидаются осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно прогнозу погоды на понедельник, в столице и на полуострове ожидаются ливни с грозами, которые днем постепенно прекратятся. Сильный северо-западный ветер к утру постепенно ослабнет и сменится вечером умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление снизится с 767 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки с грозами, кое-где прогнозируются ливни и град, в горных и предгорных районах выпадет снег. К вечеру в большинстве регионов осадки постепенно прекратятся, временами будет наблюдаться туман. Западный ветер ночью и утром местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 6-9°, днем 11-15° тепла, в горах ночью и днем от -2° до +3°.