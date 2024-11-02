В рамках подготовки к COP29 на ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей

В рамках подготовки к мероприятию COP29 3 ноября с 10 до 14 часов на столичных улицах Аббасгулу ага Бакиханова, Тбилиси, Строителей, Наримана Нариманова, Мехди Гусейна, Теймура Эльчина, Ниязи, Нефтяников, Юсифа Сафарова, Хатаи, Гейдара Алиева, Зарифы Алие

В рамках подготовки к мероприятию COP29 3 ноября с 10 до 14 часов на столичных улицах Аббасгулу ага Бакиханова, Тбилиси, Строителей, Наримана Нариманова, Мехди Гусейна, Теймура Эльчина, Ниязи, Нефтяников, Юсифа Сафарова, Хатаи, Гейдара Алиева, Зарифы Алиевой, Узеира Гаджибейли, Кевкаб Сафаралиевой, Зыхском шоссе (частично), Истиглалият будет изменено направление движения автомобилей для проведения мониторинга по управлению транспортом.

Как сообщили Report в Управлении государственной дорожной полиции Баку, в качестве альтернативной дороги в направлении аэропорта водители транспортных средств могут передвигаться, переходя с проспекта 8 Ноября на Зыхское шоссе, через поселок Бакиханов по проспекту Гейдара Алиева посредством второстепенной дороги, а также с проспекта Зии Буниятова на проспект Кара Караева и улицу Микаила Алиева.

В сторону же центра города можно добраться по проспекту Метбуат, улицам Микаила Мушфига, Абдуллы Шаига, Мирзаги Алиева и Шамси Бадалбейли.

Из-за ограничения движения от Кардиологического санатория Бильгя в направлении аэропорта водители могут проехать через поселок Маштага, переходя от дороги Албалылыг в направлении Мардакян и с круга Гала в направлении Зыхского шоссе.

Водителей просят учитывать ограничения, которые будут применяться к движению транспортных средств по указанным направлениям в процессе мониторинга, по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.