Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29

Европейский информационный телеканал Euronews опубликовал видеорепортаж о процессе подготовки Азербайджана к принятию крупнейшего климатического саммита в мире COP29.

Телеканал Euronews опубликовал видеорепортаж о процессе подготовки Азербайджана к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как передает Report , в материале отмечается, что конференция COP29 станет поворотным моментом в климатической дипломатии.

"В городе создана площадка в 112 000 м² рядом с Олимпийским стадионом, где соберутся более 40 000 делегатов и мировых лидеров для обсуждения важнейших целей по финансированию климата и сокращению выбросов. <...> Азербайджан, принимая СOP29, подчеркивает приверженность борьбе с изменением климата и демонстрирует растущую привлекательность страны как туристического центра", - говорится в публикации.

В материале также подчеркиваются созданные в Международном аэропорту Гейдар Алиев условия, меры по интеллектуальному управлению транспортом и расширенные возможности размещения, что показывает готовность Азербайджана провести это мероприятие.