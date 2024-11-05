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Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29

Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29 Европейский информационный телеканал Euronews опубликовал видеорепортаж о процессе подготовки Азербайджана к принятию крупнейшего климатического саммита в мире COP29.
Внешняя политика
5 ноября 2024 г. 21:36
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29

Телеканал Euronews опубликовал видеорепортаж о процессе подготовки Азербайджана к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как передает Report, в материале отмечается, что конференция COP29 станет поворотным моментом в климатической дипломатии.

"В городе создана площадка в 112 000 м² рядом с Олимпийским стадионом, где соберутся более 40 000 делегатов и мировых лидеров для обсуждения важнейших целей по финансированию климата и сокращению выбросов. <...> Азербайджан, принимая СOP29, подчеркивает приверженность борьбе с изменением климата и демонстрирует растущую привлекательность страны как туристического центра", - говорится в публикации.

В материале также подчеркиваются созданные в Международном аэропорту Гейдар Алиев условия, меры по интеллектуальному управлению транспортом и расширенные возможности размещения, что показывает готовность Азербайджана провести это мероприятие.

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Версия на азербайджанском языке "Euronews" Azərbaycanda COP29-a hazırlıq prosesi ilə bağlı reportaj hazırlayıb

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