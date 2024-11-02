Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами ожидается туман, усиливающийся юго-западный ветер во второй половине дня сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 11-14°, днем 16-20° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем и ночью будет 65-75%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако во второй половине дня, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются грозы, осадки, град, в горных и предгорных районах - снег, местами туман. Умеренный западный ветер временами будет порывистым.

Температура воздуха составит ночью 5-10°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 1-6°, днем 10-15°тепла.