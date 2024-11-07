В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения

В связи с проведением международной конференции COP29 Международный аэропорт Гейдар Алиев вводит временные изменения для обеспечения комфортного и безопасного путешествия пассажиров.

В связи с проведением международной конференции COP29 Международный аэропорт Гейдар Алиев вводит временные изменения для обеспечения комфортного и безопасного путешествия пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки в этот период.

* С 10 по 14 ноября доступ в Терминалы 1 и 2 будет разрешен только пассажирам с авиабилетами. Просим провожающих и встречающих не приезжать в аэропорт, чтобы избежать скопления людей в залах ожидания.

* Зона парковки перед аэропортом будет выделена только для спецтранспорта. В период с 10 по 14 ноября парковка транспортных средств на территории аэропорта не допускается — будет разрешена только высадка пассажиров. Водителям, планирующим оставить автомобиль на длительную парковку до 10 ноября, рекомендуется учитывать эти ограничения, в противном случае автомобили будут эвакуированы с территории.

* Водителям, следующим из центра города в аэропорт, рекомендуется использовать маршрут: улица Низами → улица Юсифа Сафарова → улица Иззета Оруджова → улица Фазиля Байрамова → проспект 8 Ноября → шоссе Зых. Для прибывающих из Бильгя и поселка Маштага рекомендуется проезд через Мардакан и Шувелян с выходом на шоссе Зых.

* В период COP29 (с 10 по 22 ноября) пассажиры смогут добраться до аэропорта на экспресс-автобусах H1 и H2. Автобус H1 будет курсировать с интервалом 10 минут до станции метро "28 Мая", а автобус H2 с интервалом 15 минут до станции метро "Ахмедлы". Стоимость проезда будет бесплатной.

* Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт минимум за 3 часа до вылета, учитывая возможные транспортные ограничения, и проходить онлайн-регистрацию для сокращения времени ожидания.

Отметим, что в период COP29 Международный аэропорт Гейдар Алиев предпринимает все необходимые меры для обеспечения непрерывного и качественного обслуживания пассажиров в усиленном режиме.