Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона, где 11-22 ноября пройдут мероприятия COP29.

Как передает Report, публикация размещена на странице Мехрибан Алиевой в соцсети "Х".

"Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 4 ноября ознакомились с условиями, созданными на территории Бакинского олимпийского стадиона в связи с подготовкой к COP29", - говорится в публикации.