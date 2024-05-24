Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан

Италия готова экспортировать в Азербайджан современную сельскохозяйственную технику, в основном используемую для уменьшения воздействия климатических изменений на аграрную сферу.

Италия готова экспортировать в Азербайджан современную сельскохозяйственную технику, в основном используемую для уменьшения воздействия климатических изменений на аграрную сферу.

Об этом сообщил Report заместитель генерального директора итальянской Ассоциации производителей сельскохозяйственного оборудования Фабио Риччи.

По его словам, 13 компаний из Италии прибыли 14 мая в Баку для участия в азербайджано-итальянском бизнес-форуме и изучения местного рынка.

Риччи подчеркнул, что итальянские компании изучают возможности бизнеса в Азербайджане.

"Основной целью нашего участия в выставках, проводимых в Азербайджане, было увидеть технику, используемую в аграрной сфере. Это позволит нам определить спрос страны на технику в будущем", - сказал Риччи.