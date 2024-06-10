Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня

Лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал своих сторонников днем 12 июня собраться у здания парламента.

Лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал своих сторонников днем 12 июня собраться у здания парламента в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе выступления на заблокированной протестующими улице Баграмяна, которое транслировали местные новостные порталы.

"Мы сказали в течение 96 часов решим вопрос, в них и уложимся. Завтра с утра в разных местах проведем акции, а сегодня ночью большим количеством останемся здесь. Для нас очень важно, чтобы множество людей 12 июня были здесь, так как истекут 96 часов, но я сейчас не скажу, что мы будем делать", - сказал он.

Накануне Галстанян заявил, что оппозиция инициирует процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, а народ поддержит ее у здания законодательного органа. После этого тысячи людей пришли к парламенту на проспект Баграмяна и остались там на всю ночь.