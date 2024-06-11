Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе

Турция выступает за скорейшее выполнение резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о прекращении огня в секторе Газа.

Турция выступает за скорейшее выполнение резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report , об этом главный советник турецкого лидера по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч написал на своей странице в соцсети Х.

"Результаты голосования по вопросу о прекращении огня в СБ ООН - долгожданное, хотя и запоздалое решение. Необходимо срочно оказать международную поддержку, чтобы это решение как можно скорее вступило в силу и начался процесс прекращения огня", - написал Кылыч

Напомним, что СБ ООН 10 июня проголосовал за проект резолюции США, призванный поддержать новое предложение о перемирии между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

За документ проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, Россия воздержалась от голосования.