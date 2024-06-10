Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию

Глава МИД Турции Хакан Фидан, прибывший с визитом в Россию, встретился в тот же день в Москве с директором Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным.

Глава МИД Турции Хакан Фидан, прибывший с визитом в Россию, встретился в Москве с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным.

Как передает Report , об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее Х.Фидан также провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

По сведениям источников, на встречах обсуждались урегулирование в Украине, ситуация в секторе Газа, в Сирии и на переговорах по заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

В рамках визита в Россию Хакан Фидан примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС+ в Нижнем Новгороде. Ожидаются его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.