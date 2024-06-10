Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию

Глава МИД Турции Хакан Фидан, прибывший с визитом в Россию, встретился в Москве с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным.
Как передает
Ранее Х.Фидан также провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
По сведениям источников, на встречах обсуждались урегулирование в Украине, ситуация в секторе Газа, в Сирии и на переговорах по заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
В рамках визита в Россию Хакан Фидан примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС+ в Нижнем Новгороде. Ожидаются его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.