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Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию

Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию Глава МИД Турции Хакан Фидан, прибывший с визитом в Россию, встретился в тот же день в Москве с директором Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным.
В регионе
10 июня 2024 г. 22:34
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию

Глава МИД Турции Хакан Фидан, прибывший с визитом в Россию, встретился в Москве с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным.

Как передает Report, об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее Х.Фидан также провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

По сведениям источников, на встречах обсуждались урегулирование в Украине, ситуация в секторе Газа, в Сирии и на переговорах по заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

В рамках визита в Россию Хакан Фидан примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС+ в Нижнем Новгороде. Ожидаются его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan rusiyalı rəsmilərlə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsini müzakirə edib

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