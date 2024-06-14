Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода

Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода.
Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".
"Надеюсь, что саммит лидеров G7, который проходит сегодня в Италии, принесет пользу. Я хотел бы подчеркнуть, что мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода к решению глобальных проблем и региональных конфликтов”, - говорится в публикации.
Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в саммите G7 в Италии.