Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода

Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода.

Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Надеюсь, что саммит лидеров G7, который проходит сегодня в Италии, принесет пользу. Я хотел бы подчеркнуть, что мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода к решению глобальных проблем и региональных конфликтов”, - говорится в публикации.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в саммите G7 в Италии.