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Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода

Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода.
В регионе
14 июня 2024 г. 20:24
Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода

Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Надеюсь, что саммит лидеров G7, который проходит сегодня в Италии, принесет пользу. Я хотел бы подчеркнуть, что мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода к решению глобальных проблем и региональных конфликтов”, - говорится в публикации.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в саммите G7 в Италии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏrdoğan: G7-dən daha ədalətli, əhatəli və realist bir yanaşma gözləyirik

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