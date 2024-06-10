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Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня

Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня 17 июня состоится внеочередное заседание парламента, в повестку которого будет включен проект отставки правительства и необходимости формирования нового кабинета министров.
В регионе
10 июня 2024 г. 20:49
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня

17 июня состоится внеочередное заседание парламента Армении, в повестку которого будет включен проект отставки правительства и необходимости формирования нового кабинета министров.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Национального собрания.

Соответствующее решение подписал спикер парламента Армении Ален Симонян, говорится в сообщении.

Накануне лидер оппозиционного движения “Тавуш во имя Родины” архиепископ Баграт Галстанян заявил, что оппозиция инициирует в парламенте процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.

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Версия на английском языке Armenian parliament to consider resignation of government
Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamenti iyunun 17-də hökumətin istefasına baxacaq

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