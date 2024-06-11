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Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года

Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года Снижение уровня инфляции в Турции начнется после мая и к концу года упадет до 38%.
В регионе
11 июня 2024 г. 00:04
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года

Снижение уровня инфляции в Турции начнется после мая и к концу года упадет до 38%.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в эфире телеканала NTV.

"Мы предприняли определенные шаги в переходный период для борьбы с инфляцией. Снижение начнется после мая, продолжится в последующие месяцы, а к концу года инфляция упадет до 38%. Целевая инфляция ожидается на уровне ниже 10% в 2026 году, тогда мы достигнем однозначной цифры",- отметил он.

Глава министерства финансов Мехмет Шимшек ранее заявил, что самый тяжелый период для экономики страны позади и с июня Турция вступает в процесс дезинфляции.

Отметим, что инфляция в Турции по итогам мая составила 75,4 процента.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə inflyasiya ilin sonuna qədər 75,4%-dən 38%-ə düşəcək

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