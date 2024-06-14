Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России

Участники саммита Большой Семерки (G7) в Италии призвали Иран не передавать России баллистические ракеты и связанные с ними технологии/

Участники саммита Большой Семерки (G7) в Италии призвали Иран не передавать России баллистические ракеты и связанные с ними технологии.

Как сообщает Report со ссылкой на ANSA, об этом говорится в итоговом заявлении встречи.

"Ирану следует прекратить поддерживать боевые действия России в Украине Тегеран должен воздержаться от передачи баллистических ракет и связанных с ними технологий", - сказано в документе.

Лидеры G7 также пригрозили Ирану санкциями в случае дальнейшей "дестабилизации на Ближнем Востоке".