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Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России

Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России Участники саммита Большой Семерки (G7) в Италии призвали Иран не передавать России баллистические ракеты и связанные с ними технологии/
В регионе
14 июня 2024 г. 20:39
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России

Участники саммита Большой Семерки (G7) в Италии призвали Иран не передавать России баллистические ракеты и связанные с ними технологии.

Как сообщает Report со ссылкой на ANSA, об этом говорится в итоговом заявлении встречи.

"Ирану следует прекратить поддерживать боевые действия России в Украине Тегеран должен воздержаться от передачи баллистических ракет и связанных с ними технологий", - сказано в документе.

Лидеры G7 также пригрозили Ирану санкциями в случае дальнейшей "дестабилизации на Ближнем Востоке".

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Версия на азербайджанском языке G7 liderləri İranı ballistik raketləri Rusiyaya ötürməməyə çağırıb

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