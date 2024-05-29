Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке

Французская Полинезия нуждается в международной поддержке в борьбе с колониализмом.

Французская Полинезия нуждается в международной поддержке в борьбе с колониализмом.

Об этом Report сказал член правящей партии "Тавини" в Французской Полинезии Хуоре Тевопе.

"Нам известно, что Бакинская инициативная группа (БИГ) организует конференции по борьбе с колониализмом в многих странах. Для нас важна эта инициатива, нам необходимо найти международную поддержку", - сказал он.

По его словам, сотрудничество между Азербайджаном и Французской Полинезией открывает множество возможностей в области образования, экономики и энергоперехода.