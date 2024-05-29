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Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке

Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке Французская Полинезия нуждается в международной поддержке в борьбе с колониализмом. 
Внешняя политика
29 мая 2024 г. 20:40
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке

Французская Полинезия нуждается в международной поддержке в борьбе с колониализмом.

Об этом Report сказал член правящей партии "Тавини" в Французской Полинезии Хуоре Тевопе.

"Нам известно, что Бакинская инициативная группа (БИГ) организует конференции по борьбе с колониализмом в многих странах. Для нас важна эта инициатива, нам необходимо найти международную поддержку", - сказал он.

По его словам, сотрудничество между Азербайджаном и Французской Полинезией открывает множество возможностей в области образования, экономики и энергоперехода.

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Версия на азербайджанском языке Xuore Tevope: Fransız Polineziyasının beynəlxalq dəstəyə ehtiyacı var

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