Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке

Французская Полинезия нуждается в международной поддержке в борьбе с колониализмом.
Об этом Report сказал член правящей партии "Тавини" в Французской Полинезии Хуоре Тевопе.
"Нам известно, что Бакинская инициативная группа (БИГ) организует конференции по борьбе с колониализмом в многих странах. Для нас важна эта инициатива, нам необходимо найти международную поддержку", - сказал он.
По его словам, сотрудничество между Азербайджаном и Французской Полинезией открывает множество возможностей в области образования, экономики и энергоперехода.