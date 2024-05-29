Владанка Андреева: Стремимся сделать COP29 ключевым событием в борьбе с изменением климата

Борьба с изменением климата представляет собой неотложную задачу, стоящую перед мировым сообществом. Необходимость сокращения выбросов парниковых газов, защиты уязвимых экосистем и адаптации к неблагоприятным климатическим изменениям становится все более

Борьба с изменением климата представляет собой неотложную задачу, стоящую перед мировым сообществом. Необходимость сокращения выбросов парниковых газов, защиты уязвимых экосистем и адаптации к неблагоприятным климатическим изменениям становится все более критической для обеспечения устойчивого развития планеты.

В этом контексте Конференция Организации Объединенных Наций по климату (COP29), запланированная в ноябре в Баку, представляет собой важную возможность для глобального согласования позиций и сотрудничества. COP29 будет служить платформой для обсуждения и принятия стратегий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и усиление мер по адаптации к изменяющемуся климату.

В интервью Report резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева рассказала об ожиданиях от COP29, о сотрудничестве с правительством Азербайджана для успешного проведения конференции, об усилиях Азербайджана в достижении Целей Устойчивого Развития (ЦУР), о сотрудничестве в сфере разминирования и других важных темах.

- В этом году в Баку состоится COP29. Не могли бы вы поделиться своими ожиданиями от данной конференции?

- Предстоящая конференция по климату COP29 станет важным событием как для принимающей страны, так и для мирового сообщества. Эта встреча сыграет решающую роль в продвижении климатических действий в мировом масштабе.

Страна-председатель COP29 выразила четкое видение: она стремится сделать нынешнюю сессию решающей для климатических конференций в целом. Цель - закрепить консенсус, достигнутый в Эмиратах, и подготовить почву для СOP30.

COP - это не просто мероприятие, это непрерывный процесс. Каждая Конференция сторон служит основой для следующей, способствуя достижению главных целей - ограничению повышения глобальной температуры 1,5 градусами Цельсия, оказанию помощи наиболее уязвимым сообществам в адаптации к изменению климата и достижению нулевых выбросов к 2050 году.

Учитывая серьезность климатического кризиса, важность каждого COP невозможно переоценить. Провал - это не вариант, и глобальные ожидания от COP29 исключительно высоки.

Я хотела бы выделить три ключевых приоритета для COP29: финансирование климата и установление новой коллективной количественной цели (NCQG); прозрачность и подотчетность; создание политического импульса для расширения обязательств, установленных на национальном уровне(NDC).

Установление новой, количественно определенной коллективной цели финансирования климата имеет важное значение. Кроме того, в соответствии с Парижским соглашением, страны обязуются представить свои первые двухгодичные отчеты о прозрачности к концу декабря этого года, обеспечение прозрачности и подотчетности в этих отчетах имеет решающее значение. Также крайне важно создать политический импульс для следующей итерации (версия 3.0).

Глобальные ожидания от СОP 29 высоки, но команда ООН в Азербайджане также рассматривает это как возможность для страны. Проведение этой сессии в Баку дает шанс использовать положительную динамику и повысить амбиции Азербайджана в области борьбы с изменением климата.

- Расскажите, пожалуйста, о том, как Азербайджан и ООН будут сотрудничать для успешного проведения COP29.

- Мы работаем по трем параллельным направлениям. Во-первых, мои коллеги из Секретариата Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) являются организаторами конференции по климату. В основном они оказывают логистическую и содержательную поддержку председательству COP29, чтобы обеспечить успешное проведение конференции.

В то же время председательствующая сторона в своем к ООН обращении четко заявила, что хотела бы получить скоординированную поддержку. Поэтому мы создали глобальную целевую группу ООН, которую возглавляю я вместе с советником генерального секретаря ООН по вопросам климата Селвином Хартом.

Эта целевая группа, состоящая из 25 подразделений ООН, объединяет коллективный опыт экосистемы ООН для поддержки инициатив председательства COP29.

Наконец, страновая команда ООН в Азербайджане, состоящая из 18 агентств, разработала стратегию вовлечения в мероприятия, предшествующие COP и проводимые в ее рамках.

Флагманской инициативой в рамках этой стратегии является серия "29 бесед о климате". В партнерстве с Amcham, Университетом ADA и Pasha Holding мы уже организовали пять климатических бесед, чтобы повысить осведомленность общественности о важности Конференции сторон и действий в области климата.

Эти скоординированные усилия демонстрируют наше стремление сделать COP29 ключевым событием в глобальной борьбе с изменением климата.

- Какие стратегии и меры вы считаете наиболее эффективными для государств в борьбе с изменением климата, принимая во внимание текущие вызовы и возможности?

- Первое, что я хотела бы подчеркнуть, - это срочность действий. Следующие несколько лет во многом определят, сможем ли мы ограничить повышение глобальной температуры 1,5 градусами. Чтобы не превысить этот предел, к 2030 году мы должны сократить выбросы на 45 % по сравнению с уровнем 2010 года. То есть выбросы должны достичь пика к 2025 году.

Существует три направления действий, которые должны предпринять страны, а именно: принять новые национальные целевые обязательства (NDCs 3.0), постепенно отказываться от ископаемого топлива и определиться с климатическим финансированием.

Консенсус ОАЭ признал необходимость достижения пика глобальных выбросов к 2025 году, принимая во внимание различные национальные точки отсчета, и странам предлагается представить свои NDCs в масштабах всей экономики, которые соответствуют ограничению в 1,5 градуса. Вся система ООН - под техническим руководством ПРООН - мобилизуется для оказания помощи странам в этом.

Новые обязательства должны охватывать выбросы по всем секторам. Они должны предусматривать справедливый переход к чистой энергетике. Кроме того, они должны быть подкреплены надежной политикой и нормативными актами - от эффективной цены на углерод до прекращения субсидирования ископаемого топлива. Для развивающихся стран это шанс создать национальные планы по климату, которые одновременно являются национальными планами перехода и национальными инвестиционными планами: привлечь капитал и инвестиции, наметить справедливый переход к чистому нулевому будущему и обеспечить устойчивое развитие для последующих поколений.

Для стран G20 это возможность продемонстрировать истинное лидерство на мировой арене, ускорив справедливый и равноправный отказ от использования ископаемого топлива.

Консенсус ОАЭ также призывает Стороны отказаться от ископаемого топлива и к 2030 году утроить объем возобновляемых источников энергии, а также удвоить меры по повышению энергоэффективности во всем мире. Уже сейчас необходимо принять меры, чтобы этот переход был справедливым для планеты и людей. Это включает в себя работу по обеспечению справедливости, устойчивости и максимальной добавленной стоимости производства и торговли минеральным сырьем, имеющим решающее значение для энергетического перехода, в странах, поставляющих сырье в первую очередь.

Развивающиеся страны должны быть не только производителями сырья, они должны быть гораздо выше по уровню возможностей его преобразования.

Справедливый переход также означает принятие срочных мер по разблокированию финансирования, необходимого развивающимся странам, чтобы избавиться от зависимости от ископаемого топлива и обеспечить всех экологически чистой энергией.

Как минимум, развитые страны должны прояснить вопрос о выделении 100 миллиардов долларов США и объяснить, как они удвоят финансирование адаптации, по крайней мере, до 40 миллиардов долларов США в год к 2025 году.

На COP29 все страны должны согласовать новую амбициозную цель в области финансирования климата. Это также потребует поиска инновационных источников климатического финансирования. Страны, находящиеся на переднем крае климатического кризиса, должны получать гораздо большую поддержку.

В дополнение к этим трем направлениям деятельности я хотела бы выделить еще одно - инвестиции в человеческий капитал. Переход к экологически устойчивой и низкоуглеродной экономике зависит от наличия в странах соответствующих навыков. Нам нужны скоординированные и согласованные политические подходы к развитию навыков для обеспечения зеленого перехода, и при этом должны применяться инклюзивные и основанные на широком участии подходы.

Целевая переквалификация необходима уязвимым и обездоленным группам населения, которые особенно страдают от перехода.

- Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете усилия Азербайджана по реализации целей устойчивого развития(ЦУР)?

- Я нахожусь в Баку уже три года и вижу, как Азербайджан постоянно демонстрирует свою приверженность ускорению прогресса в реализации повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года и ЦУР.

В прошлом году страна стала одной из 40 государств мира, представивших свои национальные обязательства по трансформации Целей Устойчивого Развития на Саммите ЦУР в 2023 году. Политическая приверженность на высоком уровне привела к существенному прогрессу по ряду показателей.

Согласно анализу прогресса ЦУР, проведенному ЭСКАТО на период 2015-2023 годов, Азербайджан продемонстрировал прогресс по 61 из показателей ЦУР. Для дальнейшего ускорения прогресса в достижении целей могут помочь согласованные усилия и инвестиции.

В этом году Азербайджан представит свой 4-й Добровольный национальный обзор (ДНО), чтобы поделиться опытом и уроками, извлеченными из реализации ЦУР.

Есть другие страны, которые хотели бы поучиться у Азербайджана. Мы также работаем с Лаосской Народно-демократической республикой, здесь побывала делегация из этой страны. Лаос стремится узнать как правительство Азербайджана продвигается в достижении ЦУР и перенять опыт в подготовке добровольного национального обзора.

Это еще один прекрасный пример лидерства Азербайджана на региональных и международных платформах устойчивого развития, позволяющий поделиться успехами, проблемами и извлеченными уроками, а также содействовать взаимному обучению.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о стратегическом направлении двустороннего сотрудничества между ООН и Азербайджаном на 2021- 2025 годы.

- За последние 30 с лишним лет стратегические направления сотрудничества между Азербайджаном и ООН претерпели изменения, перешли от сотрудничества, основанного на оказании помощи, к сотрудничеству, основанному на партнерстве.

В соответствии с действующей Рамочной программой сотрудничества в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном на 2021-2025 годы, которая определяет партнерство между Азербайджаном и ООН для продвижения ЦУР, мы работаем с правительством в следующих направлениях: содействие инклюзивному росту, который снижает уязвимость и повышает устойчивость; создание более сильных институтов для улучшения государственных и социальных услуг; защита окружающей среды и решение проблемы изменения климата; расширение прав и возможностей женщин и девочек во всех сферах жизни.

В общей сложности 18 агентств, фондов и программ ООН, 11 из которых физически находятся в стране, осуществляют программы в этих приоритетных областях в поддержку национальных приоритетов развития.

В период с 2021 по 2023 год ООН в Азербайджане мобилизовала и выделила более 92 миллионов долларов США на реализацию Рамочной программы сотрудничества.

Поскольку мы находимся на 4-м году реализации этой программы, в этом году мы проводим внешнюю оценку, чтобы получить независимую оценку нашей деятельности, определить, достигли ли мы результатов, которые ставили перед собой, что было хорошо и где мы можем сделать лучше.

И, самое главное, каковы рекомендации, которые мы должны рассмотреть при разработке следующей Рамочной программы сотрудничества в 2025 году совместно с правительством и другими заинтересованными сторонами.

- Как, на ваш взгляд, развивается сотрудничество с Азербайджаном в области разминирования?

- Этот вопрос был одним из ключевых, о чем говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев, когда я прибыла в страну в июле 2021 года.

Страновая команда ООН в Азербайджане поддерживает амбициозные усилия правительства по постконфликтному восстановлению и реконструкции в таких областях, как разминирование, развитие навыков, поддержка вынужденных переселенцев в области здравоохранения, образования и других социальных услуг, юридическая помощь, восстановление окружающей среды и энергоэффективность.

Азербайджан является одной из стран, наиболее загрязненных минами. С 2020 года при финансовой поддержке Европейского союза, правительства Великобритании, внутренних ресурсов агентств ООН - ПРООН, ЮНИСЕФ и Верховный комиссар ООН по делам беженцев (UNHCR) совместно поддерживается деятельность ANAMA по разминированию путем институционального укрепления, предоставления технической экспертизы, поддержки закупок и обучения по вопросам риска, связанного с взрывоопасными предметами.

Однако еще многое предстоит сделать, и есть возможности для расширения партнерства и международной поддержки противоминной деятельности в Азербайджане. Совместно с ANAMA ООН помогла организовать две международные противоминные конференции. Третья запланирована на конец мая и будет организована в Зангилане и Баку.

Эти международные конференции преследуют двойную цель. С одной стороны, они повышают осведомленность о важности поддержки противоминной деятельности как предпосылки устойчивого развития и мира. С другой стороны, они дают представление о растущих технических возможностях ANAMA, позиционируя агентство как центр передового опыта для других стран, которые также занимаются разминированием.

Кроме того, эти конференции служат платформой для поиска постоянной международной поддержки в решении критической

задачи по очистке Карабаха от мин.

- Как ООН оценивает усилия Азербайджана в защите и расширении прав женщин, и какие дополнительные шаги можно рекомендовать для достижения большего прогресса в этой области?

- В соответствии с Рамочной программой ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития (2021-2025 гг.), гендерно справедливое общество, расширяющее возможности женщин и девочек, является одной из четырех приоритетных областей сотрудничества.

В соответствии с национальными приоритетами развития и международными обязательствами Азербайджана, мы оказываем поддержку в разработке политики, направленной на борьбу с дискриминацией и стереотипами в отношении гендерных ролей, политики, направленной на повышение представленности женщин на рынке труда, борьбу с негативным восприятием роли женщин в обществе, устранение всех форм насилия и др.

Мы также способствовали укреплению потенциала национальных учреждений для более эффективного удовлетворения потребностей женщин и девочек, в том числе за счет улучшения доступности данных по различным аспектам гендерного равенства. Наши совместные усилия как по привлечению внимания лиц, принимающих решения, так и местных сообществ привели к расширению сети "борцов" за гендерное равенство.

К числу результатов, которые удалось поддержать ООН, относятся:

- усиление мер по борьбе с гендерным насилием путем направления пострадавших к специалистам и оказания им юридической и психосоциальной помощи;

- включение подходов, направленных на обеспечение гендерного равенства, в Национальный план совершенствования школ;

- организация информационных кампаний, посвященных ответственному отцовству, равноправной семье, гендерным вопросам в религии и ценности девочек;

- совместно с коалицией партнеров организация знаменательной 16-дневной кампании по борьбе с гендерным насилием в 16 районах Азербайджана, охватившей почти 2700 человек;

- технический обзор и рекомендации по Трудовому кодексу привели к тому, что парламент сократил число запрещенных профессий для женщин с 674 до 204.

Забегая вперед, хочу напомнить, что в рамках Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики (2022-2026 годы) и стратегического приоритета “Динамичное, инклюзивное и справедливое общество с конкурентоспособным человеческим капиталом и современным инновационным пространством” Азербайджан обязался улучшить доступ женщин к экономическим возможностям и к активно поощрять участие женщин в высокооплачиваемых отраслях промышленности.

Азербайджан также взял на себя обязательство увеличить соотношение среднемесячной заработной платы женщин и их коллег-мужчин с 64,8% в 2021 году до 80%.

Как ООН, мы продолжим оказывать поддержку правительству в выполнении его национальных обязательств и действий по достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин в Азербайджане в партнерстве с гражданским обществом и другими институтами.

- И последний вопрос, какие дальнейшие шаги будут предприняты для укрепления партнерства между ООН и правительством Азербайджана?

- Все хорошие партнерства развиваются, наше не является исключением.

Когда мы впервые открыли офис ООН в Азербайджане в 1992 году, поддержка, которую мы предлагали, носила в основном гуманитарный характер, потому что было огромное количество внутренне перемещенных лиц.

Очевидно, что по мере развития страны и ее восхождения по лестнице экономического прогресса, характер нашего партнерства и совместной работы также менялся. Но не изменилась наша приверженность как семьи ООН продолжать поддерживать очень амбициозную программу правительства по достижению целей устойчивого развития к 2030 году.

В следующем году мы собираемся разработать новые рамки сотрудничества. Сейчас, в этих меняющихся условиях, мы собираемся обсудить, каковы приоритеты ООН, чтобы продолжать поддерживать Азербайджан на пути к достижению устойчивого, зеленого и инклюзивного развития.

Я не сомневаюсь, что одним из приоритетов останется борьба с изменением климата. Я также предвижу значительный элемент инклюзивности и участия, в том числе, молодежи, женщин, инвалидов и т.д. в рамках нового этапа сотрудничества, где мы снова будем опираться на передовой опыт и уроки, которые мы извлечем из проведения COP29 в Азербайджане.