Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц

Азербайджан заинтересован в привлечении нидерландских компаний к проектам модернизации теплиц.

Азербайджан заинтересован в привлечении нидерландских компаний к проектам модернизации местных теплиц.

Об этом сказала Report главный советник посольства Нидерландов в Азербайджане Шахла Балакишиева.

По ее словам, этот вопрос обсуждался в мае на встрече посла Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйзема и министра сельского хозяйства Азербайджана Меджнуна Мамедова.

Балакишиева отметила, что восемь нидерландских компаний приняли участие в выставках Caspian Agro и InterFood Azerbaijan, организованных в Баку в этом месяце: “Например, компания Hortilux, один из мировых лидеров по освещению теплиц "умными" технологиями. Компания Hortlife B.V сдает в эксплуатацию современные теплицы, а Lumiforte EMEA B.V производит покрытия для облицовки садовых участков".

По ее словам, Нидерланды имеют многовековую давнюю традицию, связанную с сельскохозяйственными инновациями и практиками устойчивого развития.

"Опыт Нидерландов в аграрной сфере привел к значительному прогрессу в области сельскохозяйственной техники, управления водными ресурсами и выращивания сельскохозяйственных культур. Эта страна вносит вклад в глобальную продовольственную безопасность и устойчивые методы ведения сельского хозяйства за счет экспорта своей сельскохозяйственной продукции. Как мировой лидер в сельском хозяйстве, Нидерланды полны решимости делиться своими знаниями и опытом с другими странами”.