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Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц

Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц Азербайджан заинтересован в привлечении нидерландских компаний к проектам модернизации теплиц.
АПК
24 мая 2024 г. 17:45
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц

Азербайджан заинтересован в привлечении нидерландских компаний к проектам модернизации местных теплиц.

Об этом сказала Report главный советник посольства Нидерландов в Азербайджане Шахла Балакишиева.

По ее словам, этот вопрос обсуждался в мае на встрече посла Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйзема и министра сельского хозяйства Азербайджана Меджнуна Мамедова.

Балакишиева отметила, что восемь нидерландских компаний приняли участие в выставках Caspian Agro и InterFood Azerbaijan, организованных в Баку в этом месяце: “Например, компания Hortilux, один из мировых лидеров по освещению теплиц "умными" технологиями. Компания Hortlife B.V сдает в эксплуатацию современные теплицы, а Lumiforte EMEA B.V производит покрытия для облицовки садовых участков".

По ее словам, Нидерланды имеют многовековую давнюю традицию, связанную с сельскохозяйственными инновациями и практиками устойчивого развития.

"Опыт Нидерландов в аграрной сфере привел к значительному прогрессу в области сельскохозяйственной техники, управления водными ресурсами и выращивания сельскохозяйственных культур. Эта страна вносит вклад в глобальную продовольственную безопасность и устойчивые методы ведения сельского хозяйства за счет экспорта своей сельскохозяйственной продукции. Как мировой лидер в сельском хозяйстве, Нидерланды полны решимости делиться своими знаниями и опытом с другими странами”.

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Версия на английском языке Azerbaijan interested in Dutch companies' participation in modernization of local greenhouses
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan istixanaların müasirləşdirilməsi üçün Niderland şirkətlərini cəlb etmək istəyir - EKSKLÜZİV

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