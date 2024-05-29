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ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для "зеленого перехода" может быть одобрен до конца года

ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для "зеленого перехода" может быть одобрен до конца года Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) может одобрить предоставление кредита в размере до 30 млн долларов США ОАО "Азерэнержи" до последнего квартала этого года.
Энергетика
29 мая 2024 г. 15:27
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для зеленого перехода может быть одобрен до конца года

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) может одобрить предоставление кредита в размере до 30 млн долларов США ОАО "Азерэнержи" до последнего квартала этого года.

В ответ на запрос Report в ЕБРР заявили, что проект в настоящее время находится на стадии рассмотрения и окончательный результат еще не представлен в Совет директоров.

Отмечается, что заемщиком кредита выступит Министерство финансов Азербайджана, а реализацией проекта займется "Азерэнержи" - госпредприятие, отвечающее за производство и передачу электроэнергии в стране. Общая стоимость проекта составляет 30 млн долларов США. За счет кредита будет профинансирована закупка автотрансформаторного оборудования для проведения арматурных работ на четырех действующих в Азербайджане подстанциях.

"Этот проект поможет повысить гибкость энергосистемы Азербайджана, необходимую для интеграции мощностей возобновляемой энергетики. Успешная реализация проекта послужит примером для дальнейших проектов по укреплению сетей, которые важны для интеграции возобновляемых источников энергии в стране", - говорится в сообщении ЕБРР.

Проект также будет способствовать проведению институциональных реформ и повышению качества "зеленого перехода".

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Версия на английском языке EBRD may approve first loan to Azerbaijan for green transition by year-end
Версия на азербайджанском языке EBRD: Azərbaycana “yaşıl keçid” üçün ilk kredit ilin sonunadək təsdiqlənə bilər - EKSKLÜZİV

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