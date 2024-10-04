Аналитики Goldman допустили взлет котировок нефти на $20 в случае удара по Ирану

Цены на нефть могут подскочить на 20 долларов в случае, если Израиль нанесет удар по нефтяной инфраструктуре Ирана.

Цены на нефть могут подскочить на 20 долларов в случае, если Израиль нанесет удар по нефтяной инфраструктуре Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом полагают аналитики Goldman Sachs Group.

"Если добыча нефти в Иране сократится на 1 млн баррелей в сутки на длительное время, это приведет к пиковому скачку цен на нефть примерно на 20 долларов за баррель в следующем году", - сказал CNBC руководитель отдела исследований мировых сырьевых рынков в Goldman Sachs Даан Струйвен.

Такой прогноз предусматривает, что ОПЕК+ не будет вмешиваться, чтобы компенсировать сокращение добычи Ираном, добавил он. Если это случится, нефтяные котировки вырастут слабее, чуть меньше чем на 10 долларов за баррель.

За почти год конфликта на Ближнем Востоке поставки нефти из региона практически не пострадали, отмечает CNBC. Однако после ракетного удара Ирана по Израилю резко повысились опасения, что в ответ израильские военные могут атаковать объекты ядерной или нефтяной инфраструктуры Ирана. По различным оценкам, Иран добывает от 3,4 млн до 4 млн баррелей нефти в сутки.

Другим риском является закрытие Ираном прохода судов через Ормузский пролив, через который проходят примерно 20% мировых поставок нефти, по данным Минэнерго США.

"В случае полномасштабной войны, котировки Brent вполне могут превысить 100 долларов за баррель, а в случае закрытия пролива цены могут взлететь до 150 долларов за баррель", - написали эксперты BMI (входит в группу Fitch).