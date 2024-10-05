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Цена азербайджанской нефти превысила 81 доллар

Цена азербайджанской нефти превысила 81 доллар На мировом рынке цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light выросла на 1,43 доллара США или 1,79%, составив 81,47 доллара США.
Энергетика
5 октября 2024 г. 09:25
Цена азербайджанской нефти превысила 81 доллар

На мировом рынке цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light выросла на 1,43 доллара США или 1,79%, составив 81,47 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

По результатам торгов, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 78,05 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil rises by almost 2%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 81 dolları ötüb

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