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Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили деятельность Совместного технического комитета

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили деятельность Совместного технического комитета Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили участие Королевства в мероприятиях COP29, а также шаги, предпринятые по линии Совместного технического комитета между министерствами энергетики двух стран.
Энергетика
4 октября 2024 г. 13:29
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили деятельность Совместного технического комитета

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили участие Королевства в мероприятиях COP29, а также шаги, предпринятые по линии Совместного технического комитета между министерствами энергетики двух стран.

Как передает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения состоялись в рамках встречи министра энергетики Парвиза Шахбазова с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бин Салманом Аль Саудом в бразильском городе Фос-ду-Игуасу.

На встрече обсуждалась в том числе ситуация на мировом нефтяном рынке, выполнение обязательств в рамках ОПЕК+, а также энергетическое партнерство между странами.

Шахбазов в рамках визита в Бразилию также провел встречи с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Александром Сильвейрой и исполнительным директором Глобального альянса возобновляемой энергетики Брюсом Дугласом.

На этих встречах были обсуждены укрепление межгосударственных связей через платформы COP и G20, роль Азербайджана и Бразилии в энергетическом переходе, совместные усилия тройки COP (Азербайджан, ОАЭ и Бразилия) в реализации новых обязательств, а также проекты Азербайджана по морской ветроэнергетике и поставкам "зеленой энергии", участие Глобального альянса возобновляемой энергетики и частного сектора в этих инициативах.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Saudi Arabia mull activities of Joint Technical Committee
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Səudiyyə Ərəbistanı ilə energetika üzrə Birgə Texniki Komitənin işini nəzərdən keçirib

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