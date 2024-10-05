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Азербайджан и Италия обсудили расширение поставок зеленой энергии

Азербайджан и Италия обсудили расширение поставок зеленой энергии В этом году ожидается экспорт 9,6 млрд кубометров газа из Азербайджана в Италию.
Энергетика
5 октября 2024 г. 12:55
Азербайджан и Италия обсудили расширение поставок зеленой энергии

В этом году ожидается экспорт 9,6 млрд кубометров газа из Азербайджана в Италию.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил находящийся с визитом в Бразилии министр энергетики Пярвиз Шахбазов на встрече с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Жилберто Пикетто-Фратином.

На встрече с итальянским министром было отмечено расширение энергетических связей, в частности, сотрудничество Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с компанией Eni S.P.A, увеличение пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP), участие CESI в технико-экономическом обосновании коридора ”Каспий-Черное море-Европа“, возможности расширения поставок возобновляемой энергии.

Пярвиз Шахбазов пригласил итальянского коллегу принять участие в Дне энергии, который состоится в рамках COP29.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İtaliya “yaşıl enerji” tədarükünün genişləndirilməsini müzakirə edib - YENİLƏNİB

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