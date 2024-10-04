В Азербайджане проводятся исследования влияния климатических факторов на производство энергии

13:56

Сегодня крайне важно определить спрос на "зеленую" энергию и ее проникновение в общую энергетическую сеть.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Рена Гумбатова.

По ее словам, в Азербайджане применяются различные подходы к решению этой задачи.

"Однако, в основе всех подходов лежат эмпирические данные. Мы также должны учитывать климатические условия, так как возобновляемая энергия зависит от погодных условий и других факторов. Возникает вопрос о том, как эти факторы влияют на производство энергии. Для решения этой задачи мы применяем моделирование", - сказала Р.Гумбатова.

Она подчеркнула, что в настоящее время Агентство работает над третьим национальным планом вкладов. По ее словам, первый план предполагал сокращение выбросов на 35%, а второй - на 40%.

"Проведена оценка наших возможностей. Речь идет о доведении уровня выбросов до нуля. В этом направлении был оценен опыт многих стран, изучено, сколько инвестиций потребуется для этой работы. Сейчас Агентство рассчитывает масштабы внедрения возобновляемых источников энергии во всех секторах экономики. Мы оцениваем, насколько они смогут охватить различные отрасли. Нам нужны квалифицированные специалисты, способные обрабатывать имеющиеся данные", - отметила Р.Гумбатова.