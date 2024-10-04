О нас

В Азербайджане проводятся исследования влияния климатических факторов на производство энергии

В Азербайджане проводятся исследования влияния климатических факторов на производство энергии 13:56
Энергетика
4 октября 2024 г. 14:19
В Азербайджане проводятся исследования влияния климатических факторов на производство энергии

Сегодня крайне важно определить спрос на "зеленую" энергию и ее проникновение в общую энергетическую сеть.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Рена Гумбатова.

По ее словам, в Азербайджане применяются различные подходы к решению этой задачи.

"Однако, в основе всех подходов лежат эмпирические данные. Мы также должны учитывать климатические условия, так как возобновляемая энергия зависит от погодных условий и других факторов. Возникает вопрос о том, как эти факторы влияют на производство энергии. Для решения этой задачи мы применяем моделирование", - сказала Р.Гумбатова.

Она подчеркнула, что в настоящее время Агентство работает над третьим национальным планом вкладов. По ее словам, первый план предполагал сокращение выбросов на 35%, а второй - на 40%.

"Проведена оценка наших возможностей. Речь идет о доведении уровня выбросов до нуля. В этом направлении был оценен опыт многих стран, изучено, сколько инвестиций потребуется для этой работы. Сейчас Агентство рассчитывает масштабы внедрения возобновляемых источников энергии во всех секторах экономики. Мы оцениваем, насколько они смогут охватить различные отрасли. Нам нужны квалифицированные специалисты, способные обрабатывать имеющиеся данные", - отметила Р.Гумбатова.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda iqlim faktorlarının enerji istehsalına təsiri modelləşdirilir

Экслюзивные новости

Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi