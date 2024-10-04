В Баку обсудили итоги Глобальной инициативы по сокращению выбросов метана

12:40

В рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата в Музее каменной летописи состоялась международная конференция, посвященная итогам Глобальной инициативы по сокращения выбросов метана (Advancing Global Methane Reduction - AGMR).

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), в мероприятии приняли участие представители Министерства экологии и природных ресурсов, международных нефтегазовых компаний, таких как SOCAR, BP, Petronas, поставщиков услуг Baker Hughes и SLB, представители Всемирного банка, Фонда защиты окружающей среды, Имперского колледжа Лондона, Clean Air Task Force, Methane Guiding Principles (MGP), Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), GHGSat, SeekOps.

На конференции выступили заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, вице-президент SOCAR Афган Исаев и вице-президент BP Бахтияр Асланбейли.

Конференция продолжилась панельными сессиями.