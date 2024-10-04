О нас

В Баку обсудили итоги Глобальной инициативы по сокращению выбросов метана

В Баку обсудили итоги Глобальной инициативы по сокращению выбросов метана 12:40
Энергетика
4 октября 2024 г. 13:23
В Баку обсудили итоги Глобальной инициативы по сокращению выбросов метана

В рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата в Музее каменной летописи состоялась международная конференция, посвященная итогам Глобальной инициативы по сокращения выбросов метана (Advancing Global Methane Reduction - AGMR).

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), в мероприятии приняли участие представители Министерства экологии и природных ресурсов, международных нефтегазовых компаний, таких как SOCAR, BP, Petronas, поставщиков услуг Baker Hughes и SLB, представители Всемирного банка, Фонда защиты окружающей среды, Имперского колледжа Лондона, Clean Air Task Force, Methane Guiding Principles (MGP), Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), GHGSat, SeekOps.

На конференции выступили заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, вице-президент SOCAR Афган Исаев и вице-президент BP Бахтияр Асланбейли.

Конференция продолжилась панельными сессиями.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоResults of Global Methane Emissions Reduction Initiative discussed in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Qlobal Metanın Azaldılmasının İnkişafı təşəbbüsünün nəticələrinə dair konfrans keçirilib

Экслюзивные новости

Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi