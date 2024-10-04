SOCAR: Система ENOM на карбамидном заводе доказала свою эффективность

12:59

На карбамидном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) удалось снизить выбросы парниковых газов.

Как передает Report, об этом сообщил главный специалист по данным дочернего предприятия SOCAR — "Caspian Innovation Center" (CIC) Азад Гусейнов в пятый день Бакинской климатической недели.

"На карбамидном заводе SOCAR внедрена система ENOM (Energy Network Optimizing Model), основанная на искусственном интеллекте. Эта технология уже продемонстрировала свою эффективность. Одним из ключевых достижений стало сокращение выбросов парниковых газов, эквивалентное объему, который производят 2000 автомобилей ежегодно", - отметил он.