ExxonMobil прогнозирует потерю прибыли до $1 млрд из-за падения цен на нефть

ExxonMobil может потерять до 1 млрд долларов прибыли в третьем квартале из-за падения цен на нефть.

ExxonMobil может потерять до 1 млрд долларов прибыли в третьем квартале из-за падения цен на нефть.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

По итогам квартала котировки нефти марки Brent снизились на 17%. В последний день квартала один баррель стоил 71,77 доллара. В итоге маржа от нефтепереработки значительно снизилась. А потери прибыли от добычи в третьем квартале могут составить от 600 млн до 1 млрд долларов.

По итогам второго квартала прибыль от нефтедобычи составила 7,1 млрд долларов, что лучше показателя первого квартала года в 5,7 млрд. Однако такой прирост прибыли был связан прежде всего с закрытием сделки по поглощению Pioneer. При этом прибыль компании по итогам полугодия была заметно ниже, чем в 2023 году, - 17,5 млрд против 19,3 млрд долларов. Это было связано с падением цен на нефть по сравнению с рекордными уровнями прошлого года.