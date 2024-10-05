Страны G20 выразили поддержку председательству Азербайджана на COP
Страны G20 выразили поддержку председательству Азербайджана на COPСтраны G20 поддержали председательство и инициативы Азербайджана на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP).
Страны G20 поддержали председательство и инициативы Азербайджана на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP).
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в соцсети X.
Министр заявил, что на министерской встрече по вопросам энергетического перехода G20 в Бразилии обсуждались приоритеты председательства 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), включая согласование новой коллективной количественной цели для удовлетворения растущих финансовых потребностей развивающихся стран в связи с изменением климата и усиление действий, связанных с климатом, посредством эффективных углеродных рынков, а также инициативы "зеленой энергии", ускоряющие энергетический переход.
Шахбазов отметил приверженность Азербайджана принципам инклюзивности и готовность сотрудничать с партнерами для достижения успешных результатов на COP29.
Braziliyada G20 Enerji Keçidi Nazirlər İclasında #COP29 Sədrliyinin #iqlim dəyişmələri ilə bağlı inkişaf etməkdə olan ölkələrin artan maliyyə ehtiyaclarını ödəmək məqsədilə yeni kollektiv kəmiyyət hədəfinin razılaşdırılması və effektiv karbon bazarları vasitəsilə iqlimlə bağlı… pic.twitter.com/vGu2i8SAMa