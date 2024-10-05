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Страны G20 выразили поддержку председательству Азербайджана на COP

Страны G20 выразили поддержку председательству Азербайджана на COP Страны G20 поддержали председательство и инициативы Азербайджана на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP).
Энергетика
5 октября 2024 г. 09:55
Страны G20 выразили поддержку председательству Азербайджана на COP

Страны G20 поддержали председательство и инициативы Азербайджана на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP).

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в соцсети X.

Министр заявил, что на министерской встрече по вопросам энергетического перехода G20 в Бразилии обсуждались приоритеты председательства 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), включая согласование новой коллективной количественной цели для удовлетворения растущих финансовых потребностей развивающихся стран в связи с изменением климата и усиление действий, связанных с климатом, посредством эффективных углеродных рынков, а также инициативы "зеленой энергии", ускоряющие энергетический переход.

Шахбазов отметил приверженность Азербайджана принципам инклюзивности и готовность сотрудничать с партнерами для достижения успешных результатов на COP29.

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