Страны G20 выразили поддержку председательству Азербайджана на COP

Страны G20 поддержали председательство и инициативы Азербайджана на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP).

Страны G20 поддержали председательство и инициативы Азербайджана на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP).

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в соцсети X.

Министр заявил, что на министерской встрече по вопросам энергетического перехода G20 в Бразилии обсуждались приоритеты председательства 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), включая согласование новой коллективной количественной цели для удовлетворения растущих финансовых потребностей развивающихся стран в связи с изменением климата и усиление действий, связанных с климатом, посредством эффективных углеродных рынков, а также инициативы "зеленой энергии", ускоряющие энергетический переход.

Шахбазов отметил приверженность Азербайджана принципам инклюзивности и готовность сотрудничать с партнерами для достижения успешных результатов на COP29.