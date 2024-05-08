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Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни

Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни Первая леди Болгарии Десислава Радева ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни.
Внутренняя политика
8 мая 2024 г. 15:00
Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни

Первая леди Болгарии Десислава Радева ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни.

Как сообщает Report, заместитель министра культуры Саадат Юсифова проинформировала первую леди Болгарии об особенностях национальной кухни.

Гостье были представлены шах-плов, кюкю, душбара, гутабы, долма из виноградных листьев, довга, а также шекербура, являющаяся одним из образцов традиционных азербайджанских сладостей, и другие изысканные блюда азербайджанской кухни.

Затем первой леди Болгарии были продемонстрированы способы приготовления азербайджанских блюд.

Знакомство с вкуснейшими блюдами азербайджанской кухни произвело приятное впечатление на первую леди Болгарии Десиславу Радеву.

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Версия на английском языке ФотоFirst lady of Bulgaria gets acquainted with dishes of Azerbaijani national cuisine
Версия на азербайджанском языке ФотоBolqarıstanın birinci xanımı Azərbaycan milli mətbəxinin nümunələri ilə tanış olub

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