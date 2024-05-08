Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни

Первая леди Болгарии Десислава Радева ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни.

Первая леди Болгарии Десислава Радева ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни.

Как сообщает Report, заместитель министра культуры Саадат Юсифова проинформировала первую леди Болгарии об особенностях национальной кухни.

Гостье были представлены шах-плов, кюкю, душбара, гутабы, долма из виноградных листьев, довга, а также шекербура, являющаяся одним из образцов традиционных азербайджанских сладостей, и другие изысканные блюда азербайджанской кухни.

Затем первой леди Болгарии были продемонстрированы способы приготовления азербайджанских блюд.

Знакомство с вкуснейшими блюдами азербайджанской кухни произвело приятное впечатление на первую леди Болгарии Десиславу Радеву.