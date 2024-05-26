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Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии

Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе по случаю Дня независимости Грузии.
Внешняя политика
26 мая 2024 г. 10:54
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе по случаю Дня независимости Грузии.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника дружественной Грузии – Дня независимости.

Азербайджано-грузинские отношения берут истоки из несокрушимой воли и намерений наших дружественных народов, которые веками жили в условиях добрососедства и взаимопонимания. Вызывает удовлетворение то, что наши межгосударственные отношения сегодня получили новый размах, наше партнерство, основанное на взаимном доверии и поддержке, успешно развивается и обогащается новым содержанием.

Имеющие стратегическое значение и совместно реализуемые нами транспортные, энергетические и другие инфраструктурные проекты не только служат интересам наших народов, но и играют важную роль в более обширном регионе – на Евразийском пространстве, открывая незаменимые возможности.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать наши совместные усилия, направленные на расширение азербайджано-грузинских отношений во всех сферах, реализацию совместных инициатив, дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства на благо наших народов, во имя стабильности и безопасности нашего региона.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Грузии – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş nazirini təbrik edib

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