Утвержден протокол в связи с Международной программой "Молодежная столица ОИС Шуша – 2024"

Утвержден "Протокол об обязательствах по реализации международной программы "Молодежная столица ОИС Шуша - 2024", подписанный между Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ОИС) 28 марта в Ба

Утвержден "Протокол об обязательствах по реализации международной программы "Молодежная столица ОИС Шуша - 2024", подписанный между Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ОИС) 28 марта в Баку.

Как передает Report , соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

После вступления в силу Протокола Министерство молодежи и спорта Азербайджана обеспечит выполнение его положений, а Министерство иностранных дел - направит уведомление Молодежному форуму ОИС о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Протокола.