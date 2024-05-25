Утвержден протокол в связи с Международной программой "Молодежная столица ОИС Шуша – 2024"

Утвержден "Протокол об обязательствах по реализации международной программы "Молодежная столица ОИС Шуша - 2024", подписанный между Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ОИС) 28 марта в Баку.
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После вступления в силу Протокола Министерство молодежи и спорта Азербайджана обеспечит выполнение его положений, а Министерство иностранных дел - направит уведомление Молодежному форуму ОИС о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Протокола.