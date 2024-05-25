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Утвержден протокол в связи с Международной программой "Молодежная столица ОИС Шуша – 2024"

Утвержден протокол в связи с Международной программой "Молодежная столица ОИС Шуша – 2024" Утвержден "Протокол об обязательствах по реализации международной программы "Молодежная столица ОИС Шуша - 2024", подписанный между Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ОИС) 28 марта в Ба
Внутренняя политика
25 мая 2024 г. 19:14
Утвержден протокол в связи с Международной программой Молодежная столица ОИС Шуша – 2024

Утвержден "Протокол об обязательствах по реализации международной программы "Молодежная столица ОИС Шуша - 2024", подписанный между Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ОИС) 28 марта в Баку.

Как передает Report, соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

После вступления в силу Протокола Министерство молодежи и спорта Азербайджана обеспечит выполнение его положений, а Министерство иностранных дел - направит уведомление Молодежному форуму ОИС о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Протокола.

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Версия на азербайджанском языке “Şuşa – İƏT-in Gənclər Paytaxtı 2024” Beynəlxalq Proqramı ilə bağlı Protokol təsdiqlənib

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