Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию

Соединенные Штаты Америки для содействия региональному миру и сотрудничеству с ноября 2021 года выделили 4,5 млн долларов на гуманитарные операции по разминированию на территориях, затронутых армяно-азербайджанским конфликтом.

Соединенные Штаты Америки для содействия региональному миру и сотрудничеству с ноября 2021 года выделили 4,5 млн долларов на гуманитарные операции по разминированию на территориях, затронутых армяно-азербайджанским конфликтом.

Об этом в ответ на запрос Report заявил официальный представитель Госдепартамента США.

В Госдепартаменте отметили, что минное загрязнение мешает экономическому развитию и препятствует безопасному возвращению перемещенных лиц.

"Принимая во внимание стратегическое географическое положение Азербайджана, мы работаем вместе с ним над укреплением безопасности границ, содействуем и финансируем операции по гуманитарному разминированию", - заявили в Госдепе.

Представитель Госдепартамента заявил, что Соединенные Штаты находятся в постоянном контакте с Арменией и Азербайджаном и поддерживают переговоры: "Мы считаем, что прямой диалог является ключом к достижению окончательного мирного соглашения. Мы вдохновлены недавним прогрессом и хотим, чтобы он продолжался".