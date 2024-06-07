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Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию

Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию Соединенные Штаты Америки для содействия региональному миру и сотрудничеству с ноября 2021 года выделили 4,5 млн долларов на гуманитарные операции по разминированию на территориях, затронутых армяно-азербайджанским конфликтом.
Внешняя политика
7 июня 2024 г. 14:09
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию

Соединенные Штаты Америки для содействия региональному миру и сотрудничеству с ноября 2021 года выделили 4,5 млн долларов на гуманитарные операции по разминированию на территориях, затронутых армяно-азербайджанским конфликтом.

Об этом в ответ на запрос Report заявил официальный представитель Госдепартамента США.

В Госдепартаменте отметили, что минное загрязнение мешает экономическому развитию и препятствует безопасному возвращению перемещенных лиц.

"Принимая во внимание стратегическое географическое положение Азербайджана, мы работаем вместе с ним над укреплением безопасности границ, содействуем и финансируем операции по гуманитарному разминированию", - заявили в Госдепе.

Представитель Госдепартамента заявил, что Соединенные Штаты находятся в постоянном контакте с Арменией и Азербайджаном и поддерживают переговоры: "Мы считаем, что прямой диалог является ключом к достижению окончательного мирного соглашения. Мы вдохновлены недавним прогрессом и хотим, чтобы он продолжался".

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Версия на английском языке State Department: Landmine contamination in Azerbaijani territories impedes safe return of displaced communities
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: Azərbaycan ərazisinin minalarla çirklənməsi köçkün icmalarının təhlükəsiz qayıtmasına mane olur - EKSKLÜZİV

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