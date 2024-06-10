Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат

План приема в бакалавриат высших учебных заведений на 2024-2025 учебный год составит около 60 тыс.

План приема в бакалавриат высших учебных заведений на 2024-2025 учебный год составит около 60 тыс.

Об этом Report заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что в этом году план приема увеличился: "Этому способствовало начало в этом году деятельности двух высших учебных заведений – Карабахского и Турецко-Азербайджанского университетов".

Министр отметил, что чуть более половины плановых мест предназначены для тех, кто обучается по государственному заказу или за счет государства: "Обучение по государственному заказу полагается лицам, набравшим более высокие баллы. В то же время оплата за обучение детей лиц, принадлежащих к группе уязвимых слоев населения, также будет покрываться государством. В этом году государство также будет оплачивать обучение ветеранов войны. С этой точки зрения число мест, госзаказа, всегда превышает 50%".