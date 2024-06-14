Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке

Интервью министра науки и образования Азербайджана Эмина Амруллаева информационному агентству Report:

Интервью министра науки и образования Азербайджана Эмина Амруллаева информационному агентству Report:

- В одном из своих выступлений вы заявили, что средства, выделяемые на финансирование обучения одного ученика, распределяются неравномерно. Какие шаги необходимы для обеспечения равенства?

- Эта проблема в большей степени связана с малокомплектными школами. География и ландшафт Азербайджана таковы, что в общеобразовательных учреждениях небольших сел обучаются всего 1-3 ученика. С чисто экономической точки зрения, средства, выделяемые на обучение учеников в этих школах, можно потратить на их лучшее обучение в городе или в крупном учебном заведении. Эти средства также можно направить на образование большего числа студентов. Конечно, о закрытии таких школ не может быть и речи, потому что это, скорее, вопрос рационализации. Проблема в том, что средние затраты на одного ученика в малокомплектных школах высоки, а в крупных - ниже. Все ученики являются гражданами Азербайджана, и для всех них должны быть созданы одинаковые возможности. Парадокс заключается в том, что качество образования в малокомплектных школах, где на одного учащегося тратится больше денег, не столь хорошее. Другими словами, в школах с более низким соотношением учеников и учителей имеются более серьезные проблемы с качеством преподавания. Если говорить о равенстве, то в мире преобладает система подушевого финансирования, и мы планируем переход к ней.

В этом году мы уже рассматривали возможность перехода на подушевое финансирование в нескольких пилотных школах. Однако нам сначала необходимо выбрать модель, на базе которой это будет реализовано, и провести определенные расчеты. На начальном этапе пилотный проект, вероятно, будет запущен в школах регионов, так как в Баку таких школ может быть максимум одна-две, а примерно в 1 500 школах районов количество учащихся составляет менее 100 человек. Это опять-таки не значит, что какая-то из школ будет закрыта или работающие там учителя потеряют работу. Просто система подушевого финансирования в каком-то смысле должна заменить устаревшие системы.

- На повестке дня стоит также вопрос оптимизации школ. Какие шаги необходимо предпринять в этом отношении? Сколько школ планируется объединить или закрыть?

– Неправильно воспринимать оптимизацию как закрытие школ. Считаем, что в каждом населенном пункте должна быть своя школа, так как школа – это центр науки и надежда на будущее. Поэтому мы не намерены закрывать какую-либо школу. В стране существуют разные уровни образования – начальное, неполное среднее и полное среднее. Считаю, что ученики начальных классов должны учиться в своих селах, близко к местам проживания, так как малолетних детей сложно и в каком-то смысле неправильно отвозить и привозить в отдаленные школы. Но если в 10-11 классах малоконтингентных школ учатся 1-2 ученика, мы можем на эти же средства обеспечить их обучение в более крупных школах с лучшим качеством образования. Некоторые работы в этом отношении уже проведены, есть даже определенный список. Но вопросы, связанные с последовательностью и методом реализации, вероятно, будут обнародованы в сентябре, после конкретизации.

- Некоторые учителя, не прошедшие сертификацию, позже были приняты на работу в качестве социальных педагогов. Как можно гарантировать, что через некоторое время они не будут вовлечены в активный процесс обучения? Что ждет учителей, не прошедших в этом году пересертификацию?

- Основным важным нюансом в вопросе сертификации является повышение зарплаты 90% учителей, успешно сдавших экзамен. То есть этот процесс положительно влияет на 90% учителей. В отличие от прошлогоднего сертификационного экзамена, в этом году мы привлечем к процессу около 30 тыс. преподавателей, в том числе по математике и иностранным языкам. Это значит, что зарплата подавляющего большинства учителей, порядка 80%, увеличится на 10- 35% вместе с доплатами.

Каждый пятый учитель, принимающий участие в экзамене, набирает более 50 баллов, у троих из пяти результаты в пределах 30-50 баллов, а одному из пяти не удается добиться успеха. Если учитель не реализует два предоставленных ему шанса на экзамене, рано или поздно придется расторгнуть с ним трудовой договор, однако для решения социальных проблем данных учителей обеспечивается их участие в организации учебно-воспитательного процесса в качестве социальных педагогов и контролировании поведения студентов без участия в обучении.

Данные учителя также не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу. У них есть шанс и право вернуться, добившись высоких результатов. Однако, основываясь на опыте, можно сказать, что подавляющее большинство этих людей не могут пройти данный конкурс и вернуться к активной педагогической деятельности.

В этом году в местных органах управления образованием будут созданы комиссии по рассмотрению таких вопросов, как состав семьи, социальное положение педагогов, не прошедших пересертификацию, обеспечение занятости этих преподавателей на других должностях. Как указано в правилах сертификации, трудовой договор с не прошедшими пересертификацию педагогами расторгается.

- Одна из основных жалоб родителей связана с большой загруженностью детей уроками. Какие нововведения ожидаются в этом плане? В одном из выступлений вы затронули вопрос отмены некоторых экзаменов в школах. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Вопрос об отмене некоторых суммативных оцениваний в целях снижения учебной нагрузки школьников может быть рассмотрен в 2025 году, так как каждые пять лет в государственные стандарты общего образования вносятся определенные изменения. Например, по сегодняшним стандартам, в 5-6 классах преподается новый предмет "Природа". Он преподается вместо предмета "Познание мира", ранее преподававшегося в 1-9 классах. То есть сейчас "Познание мира" проходят лишь в 1-4 классах.

В то же время еженедельное преподавание предмета "Азербайджанский язык" (государственный язык) в иноязычных секторах обучения увеличено с 2 до 3 часов, а преподавание второго иностранного языка здесь приостановлено.

Кроме того, преподавание предмета "История Азербайджана" на азербайджанском языке в иноязычных секторах было апробировано в ограниченном количестве школ в течение 2 лет, и положительные результаты дали нам основание с 2024-2025 учебного года обучать историю нашей страны на государственном языке во всех наших школах.

Также одним из самых больших изменений заключается в том, что мы увеличили долю факультативов школ до 20%, а это значит, что сама школа имеет право решения до 20%.

- Представлен план приема студентов в высшие учебные заведения на 2024-2025 учебный год. Сколько мест запланировано для приема в бакалавриат в этом году?

- План приема в бакалавриат высших учебных заведений на 2024-2025 учебный год составит около 60 тыс. В этом году план приема увеличился. Этому способствовало начало в этом году деятельности двух высших учебных заведений – Карабахского и Турецко-Азербайджанского университетов. Чуть более половины плановых мест предназначены для тех, кто обучается по государственному заказу или за счет государства. Обучение по государственному заказу полагается лицам, набравшим более высокие баллы. В то же время оплата за обучение детей лиц, принадлежащих к группе уязвимых слоев населения, также будет покрываться государством. В этом году государство также будет оплачивать обучение ветеранов войны. С этой точки зрения число мест госзаказа всегда превышает 50%.