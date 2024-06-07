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Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре

Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре В Азербайджане будут реализованы новые проекты по усовершенствованию инфраструктуры таможенных постов, расположенных на Транскаспийском международном транспортном маршруте (Средний коридор).
Инфраструктура
7 июня 2024 г. 16:13
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре

В Азербайджане будут реализованы новые проекты по усовершенствованию инфраструктуры таможенных постов, расположенных на Транскаспийском международном транспортном маршруте (Средний коридор).

Об этом сказал Report начальник Управления таможенного контроля Государственного таможенного комитета (ГТК) Джафар Гулузаде.

"Будет проводиться работа по увеличению пропускной способности всех пограничных пунктов пропуска. Разумеется, приоритетом являются таможенные посты, расположенные вдоль Среднего коридора. К ним относятся "Международный морской торговый порт" и "Красный мост". Инфраструктурные возможности поста, расположенного в Аляте, очень широки. И здесь, и на таможенном пункте "Красный мост" будут реализованы различные мероприятия", - сказал он.

Гулузаде отметил, что в целом предусмотрено регулирование всех погранично-пропускных пунктов: "Здесь будут применяться международные стандарты, в частности, в области их оснащения. Например, к этому относится установка рентгеновских аппаратов X-ray для упрощения проезда транспортных средств".

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Версия на английском языке New projects regarding customs checkpoints on Middle Corridor to be made
Версия на азербайджанском языке Orta Dəhliz üzərində yerləşən gömrük postları ilə bağlı yeni layihələr olacaq - EKSKLÜZİV

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