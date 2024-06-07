Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад

США планируют сотрудничать с Азербайджаном для расширения торговли по маршруту Восток-Запад.

Об этом Report заявили в Госдепартаменте США.

Было отмечено, что Азербайджан является важной частью торгового маршрута Восток-Запад, который имеет потенциал для соединения западных рынков со странами Центральной Азии и предоставления этим странам доступа к глобальным рынкам.

В Государственном департаменте заявили, что Соединенные Штаты продолжат работать с Азербайджаном по таким приоритетным направлениям как безопасность и экономический рост.

"Азербайджан играет важную роль в диверсификации и безопасности энергоснабжения в Европе и регионе. Поскольку Соединенные Штаты и Азербайджан продолжают свои усилия по декарбонизации, углубление двустороннего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и экологически чистой энергетики открывает дополнительные возможности для сотрудничества", - отметили в Госдепе.