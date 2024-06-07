Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу

В Азербайджане не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу.

В Азербайджане не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу.

Об этом Report заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, основным важным нюансом в вопросе сертификации является повышение зарплаты 80% учителей, успешно сдавших экзамен: "То есть этот процесс положительно влияет на 80% учителей. Их зарплата увеличится на 10 или 35% вместе с доплатами".

Э.Амруллаев также отметил, что каждый пятый учитель, принимающий участие в экзамене, набирает более 50 баллов, у троих из пяти результаты в пределах 30-50 баллов, а одному из пяти не удается добиться успеха.

По его словам, если учитель не реализует два предоставленных ему шанса на экзамене, рано или поздно придется расторгнуть с ним трудовой договор, "однако для решения социальных проблем данных учителей обеспечивается их участие в организации учебно-воспитательного процесса в качестве социальных педагогов и контролировании поведения студентов без участия в обучении".

"Данные учителя также не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу. У них есть шанс и право вернуться, добившись высоких результатов. Однако, основываясь на опыте, можно сказать, что подавляющее большинство этих людей не могут пройти данный конкурс и вернуться к активной педагогической деятельности", - подчеркнул министр.