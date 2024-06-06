Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых

Будет хорошо, если на 29 сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) удастся принять какие-то ощутимые меры для ускорения глобального энергетического перехода.

Принятие на 29 сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), которая пройдет в ноябре в Баку, каких-то значимых решений для ускорения глобального энергетического перехода очень важно для дальнейшего движения вперед.

Об этом Report сказал заместитель председателя Международного партнерства по использованию водорода и топливных элементов Ное Ван Хулст (Noé van Hulst).

По его словам, все последние экспертные отчеты ясно показывают, что опасность изменения климата еще больше, чем считалось ранее.

"Основной причиной этого, по мнению международных экспертов, является использование ископаемого топлива", - сказал он.

В качестве альтернативы ископаемому Ван Хулст предлагает использовать водородное топливо.

"Водород с низким уровнем выбросов может быть использован для декарбонизации определенных секторов экономики, в частности промышленности и большегрузного транспорта", - сказал он.

По его мнению, международные организации могут оказать большую помощь в обеспечении поддержки "зеленого" перехода, а сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР), могут помочь согласовать необходимые шаги для достижения климатических целей.

"Сессии СОР – это прекрасная возможность для мирового сообщества подвести итоги того, как далеко мы продвинулись и что еще необходимо сделать, чтобы достичь климатических целей, поставленных в Парижском соглашении", - сказал он.