Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне

Сотрудничество между Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) и Азербайджаном в сфере зеленой энергетики находится на хорошем уровне.

Сотрудничество между Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) и Азербайджаном в сфере зеленой энергетики находится на хорошем уровне.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера.

"Сотрудничество с правительством и министерством энергетики находится на хорошем уровне. У нас также есть планы по сотрудничеству в ходе COP29. Правительство Азербайджана внесет свой вклад и будет соавтором наших отчетов о мониторинге прогресса, который был достигнут на COP28. Азербайджан также готов вместе с нами запустить Центральноазиатскую инициативу, в рамках которой Баку возглавит эту группу стран на пути к созданию зеленой энергетической системы, что будет способствовать развитию взаимосвязи. Это будет инициатива совместно с IRENA. Затем подключатся партнеры, которые будут участвовать в этом проекте", - сказал он.

Гендиректор, прибывший на Бакинскую энергетическую неделю, положительно оценил подписание соглашения между ОАЭ и Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии совокупной мощностью 1 ГВт, назвав это событие особенным.

"Этот день был особенным для участников недели. Мне также очень понравилось, как президент Ильхам Алиев выступил на церемонии закладки фундамента этих станций. Он сослался на контракт, который был подписан 30 лет назад и открыл доступ нефти и газу из Азербайджана на мировой рынок. Затем подчеркнул, что страна все больше фокусируется на использовании чистой энергии, что значительно усиливает ее обязательства и приверженность переходу к энергетической системе, не зависящей от ископаемого топлива", - добавил Ла Камера.

Он подчеркнул, что за этот год находится в Баку уже второй раз: "Всего я был в Баку трижды, причем два из них состоялись в этом году. В ходе визитов были проведены встречи с министром энергетики, председателем COP29 и всеми заинтересованными сторонами, чтобы прийти к общему знаменателю".

По его словам, Бакинская энергетическая неделя является прекрасным форматом для обмена опытом и сотрудничества, который объединяет правительства и компании частного сектора.

"Это лучший способ вести откровенный диалог, учиться друг у друга, а также быть в курсе того, что происходит вокруг. Поэтому я думаю, что правительство Азербайджана создали хорошую формулу для достижения успеха. При этом стоит отметить, что сама организация мероприятия находится на очень высоком уровне".

Ла Камера также подчеркнул важность достижения нулевого уровня выбросов в рамках борьбы с изменением климата.

"IRENA очень четко заявила о том, что нам всем необходимо ускорить энергопереход, пытаясь преодолеть существующие барьеры, которые в основном связаны с инфраструктурой. Нам нужны сети, которые будут взаимосвязаны, интегрированы, гибки, сбалансированы. Нам также нужен рынок, который должен быть ориентирован на возобновляемые источники энергии. Кроме того, необходимо укрепить институциональный потенциал правительств, а также рабочую силу, профессионалов и всех, кто работает в этой области. Люди должны соответствовать новым профессиям, которые необходимы для зеленого перехода", - считает он.

Генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии также затронул вопрос проведения COP29. Он напомнил, что на данный момент проходит Боннская климатическая конференция [3-13 июня].

"В ходе нее мы можем больше узнать о прогрессе на пути к COP29. В целом, Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата(COP29) будет стимулирующей, где особое внимание будет уделено финансовым целям. Я считаю, что делегация Азербайджана эффективно работает над подготовкой мероприятия, и мы можем ожидать значительных результатов по итогам двух недель конференции", - подытожил Франческо Ла Камера.