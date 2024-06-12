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Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса

Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса В ходе COP29, который пройдет в ноябре, Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса по переменам в области климатических вопросов.
COP29
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса

В ходе COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса в области климатических вопросов.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор и руководитель группы секторов Азиатского банка развития (АБР) Рамеш Субраманиам.

Он подчеркнул, что последовательное проведение Конференций сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата ОАЭ и Азербайджаном - богатыми ископаемым топливом странами - является явным признанием двумя странами того, что несмотря на наличие у них собственных энергоресурсов, причем не только для себя, но и для остального мира, они берут на себя обязательства и по борьбе с изменением климата.

"И это безусловно, свидетельствует о сильной приверженности этих стран борьбе с климатическими изменениями", - добавил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на английском языке ADB director-general: Azerbaijan to become place for global consensus formation at COP29

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