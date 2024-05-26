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В Азербайджане начинается исполнение распоряжения о помиловании

В Азербайджане начинается исполнение распоряжения о помиловании В Азербайджане началось исполнение распоряжения "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанного президентом Ильхамом Алиевым 25 мая.
Внутренняя политика
26 мая 2024 г. 08:00
В Азербайджане начинается исполнение распоряжения о помиловании

В Азербайджане началось исполнение распоряжения "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанного президентом Ильхамом Алиевым 25 мая.

Как сообщает Report, документом в общей сложности помилованы 154 человека.

Согласно распоряжению, 63 человека освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы, еще 52 осужденным вдвое сокращен срок неотбытой части наказания.

Также освобожден от наказания один человек, приговоренный к лишению свободы с отсрочкой наказания.

Еще 28 человек освобождены от неотбытой части наказания в виде ограничения свободы, троим осужденным вдвое сокращен срок неотбытой части наказания аналогичного вида.

Также освобождены от неотбытой части наказания два человека, приговоренные к исправительным работам, и четверо приговоренных к штрафам. Кроме того, с одного человека, приговоренного к лишению свободы и отбывшего наказание, снята судимость.

Отметим, что распоряжением о помиловании восемь иностранцев освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы, в том числе пять граждан Афганистана, два — Турции и один — России.

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Версия на азербайджанском языке Əfv sərəncamının icrasına başlanılır

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