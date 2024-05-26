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Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека

Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека Распоряжение о помиловании, подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, является свидетельством того, какое значение придается правам и свободам человека.
Внутренняя политика
26 мая 2024 г. 12:07
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека

Распоряжение о помиловании, подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, является свидетельством того, какое значение придается правам и свободам человека.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева.

"Указ о помиловании в этом году подписан накануне Дня независимости. Это в общей сложности 70-й по счету приказ о помиловании. В этот раз он коснулся 154 осужденных. Выражаю благодарность президенту Азербайджана. Распоряжение о помиловании является показателем того, какое значение придается правам и свободам человека. Этот приказ распространился и на граждан иностранных государств. Поздравляю их и членов их семей”,- сказала омбудсман.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: Prezidentin əfv sərəncamı insan hüquq və azadlıqlarına verilən dəyərin göstəricisidir

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