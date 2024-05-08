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В Баку пройдет министерская конференция ИСЕСКО

В Баку пройдет министерская конференция ИСЕСКО В Баку пройдет II Министерская конференция ИСЕСКО по Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).
Внутренняя политика
8 мая 2024 г. 12:03
В Баку пройдет министерская конференция ИСЕСКО

В Баку пройдет II Министерская конференция ИСЕСКО по Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Мероприятие пройдет 13-14 мая, организаторами выступают министерство и Институт образования в партнерстве с ИСЕСКО и Организацией экономического сотрудничества и развития.

Международная конференция посвящена теме "Обзор результатов PISA 2022: глобальные и региональные тенденции".

В конференции примут участие более 50 представителей из 30 стран.

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Версия на английском языке Baku to host ICESCO Ministerial Conference
Версия на азербайджанском языке Bakı ICESCO Nazirlər Konfransına ev sahibliyi edəcək

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